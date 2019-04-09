Вашингтон, 10 апреля, 2019, 01:34 — ИА Регнум. Понятие «тиран» не распространяется на лидеров стран, которые являются союзниками Соединенных Штатов, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего выступления на слушаниях в американском конгрессе.

DonkeyHotey Майк Помпео

Помпео задали вопрос, являются ли тиранами президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер КНДР Ким Чен Ын. Он ответил утвердительно, однако добавил, что не стал бы использовать это понятие в других случаях.

«Без сомнений, мир жесток, но не все лидеры стран одинаковы. Некоторые пытаются стереть нас с лица земли, а другие являются партнерами в обеспечении безопасности США. Вы можете назвать эти режимы тиранскими или авторитарными, но есть фундаментальное различие в реакции со стороны США на них», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля представитель администрации президента США в ходе брифинга заявил об обеспокоенности растущим влиянием России на Ближнем Востоке. По его словам, Соединенные Штаты видят в этом угрозу и стараются убедить страны Ближнего Востока сохранять ориентированность на страны Запада и, в частности, США.