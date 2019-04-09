Кишинёв, 10 апреля, 2019, 01:18 — ИА Регнум. Партия социалистов Молдавии предложила председателя партии Зинаиду Гречаную на пост спикера парламента страны. Как передает ИА REGNUM, это одно из условий, которые выдвинули социалисты, при формировании парламентского большинства и правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

В кабмине социалисты рассчитывают на посты министра иностранных дел и обороны. Один из лидеров ПСРМ Ион Чебан заявил, что лучшее решение в нынешней ситуации — договориться о коалиции и избежать досрочных выборов.

Среди принципов, на основе которых социалисты намерены говорить о коалиции, включают поддержку нейтрального статуса Молдавии и отказ от вступления в НАТО, «реинтеграцию» Приднестровья, «взвешенную» внешнюю политику, экономическое развитие, соблюдение прав граждан независимо от этнической принадлежности и языка, защита традиционных ценностей и т.д.

«Если не удастся прийти к компромиссу, Партия социалистов готова пойти на досрочные выборы», — заверил Чебан.

В тот же день социалисты проигнорировали приглашение правого блока ACUM на переговоры о перспективах выхода страны из политического кризиса. Представители ACUM на это заявили, что это сигнал того, что коалиция Партии социалистов (Додон) и Демпартии (Плахотнюк) находятся на финальной прямой по созданию коалиции.

Отметим, что после парламентских выборов в Молдавии Москва не раз давала понять, что категорически против коалиции социалистов Додона с Демпартией Плахотнюка и что поддерживает идею союза социалистов с правой оппозицией против Плахотнюка. Додон на это заявил, что повестка партии не формируется по «позициям извне», и продолжает переговоры о создании коалиции с Плахотнюком.

Отметим также, что именно благодаря поддержке Москвы и регулярным встречам с президентом РФ Владимиром Путиным Додону и его партии удавалось получать хорошие результаты на парламентских и президентских выборах с 2014 года, когда Додон стал новым «партнером Кремля».

Владимир Плахотнюк в Москве объявлен в розыск по обвинению в организации заказного убийства и незаконном выводе из России 37 млрд рублей.