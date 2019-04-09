Москва, 10 апреля, 2019, 01:04 — ИА Регнум. Допрос свидетелей по делу российских футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина продолжится 10 апреля. Об этом заявила судья на заседании 9 апреля.

Суд

Напомним, уголовное дело, обвиняемыми в котором являются Мамаев и Кокорин, расследуется с октября 2018 года, когда футболисты избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина и чиновника Минпромторга Дениса Пака.

9 апреля состоялись слушания по делу. Суд заслушал показания Игоря Краснова, Карена Григоряна и Екатерины Бобковой. Мамаеву и Кокорину продлили срок содержания под стражей до 25 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обвиняемые Кокорин и Мамаев частично признали свою вину в суде. По словам Мамаева, он не участвовал в драке с Паком. Также он признал побои Соловчуку, но не из хулиганских побуждений.

Кокорин не признал нанесения побоев Соловчуку и не признал обвинений в хулиганстве.