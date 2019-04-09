Афины , 10 апреля, 2019, 00:52 — ИА Регнум. В связи с продолжением проливных дождей на греческом острове Крит объявлено чрезвычайное положение, сообщает пресс-служба ситуационно-кризисного центра МИД России.

Eric Gaba (Sting); Переход Артур Остров Крит

Сообщается, что греческие власти в связи с проливными дождями и наводнениями решили объявить на острове режим ЧП. Отмечается, что дожди на острове стали причиной повреждения инфраструктуры, перебоев с электричеством, а также ограничения движения автотранспорта.

Как подчеркивают местные СМИ, согласно прогнозу метеорологов, сильные ливни и ветер продлятся еще несколько дней. В греческой столице Афинах было перекрыто движение транспорта на нескольких улицах из-за проливных дождей.