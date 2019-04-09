Санкт-Петербург, 10 апреля, 2019, 00:34 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин провёл в Санкт-Петербурге рабочий ужин с президентом Исландии Гудни Йоханнессон, президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном и премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг.

Kremlin.ru Владимир Путин на Международном арктическом форуме

Рабочий ужин прошёл 9 апреля в рамках международного форума «Арктика — территория диалога». Встреча стала продолжением официальной части форума в неформальной обстановке.

Напомним, форум «Арктика — территория диалога» открылся 9 апреля. На встрече Лёвен и Путин процитировали отрывок из «Медного всадника» А.С. Пушкина («Отсель грозить мы будем шведу…»), а Йоханнессон перейдя русский язык, сказал: «Нет ничего дороже на этой земле, чем настоящая дружба».