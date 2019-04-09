Кировская область, 10 апреля, 2019, 00:14 — ИА Регнум. Министерство энергетики и ЖКХ Кировской области поручило подведомственному институту «Кировкоммунпроект» выполнить расчеты по определению значений нормативов накопления ТКО (твердых коммунальных отходов) в регионе. Замеры проводились на территории девяти муниципальных районов и двух городов, где осуществлялся контейнерный вывоз отходов в 2018 году, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

По данным ведомства, замеры проводились непосредственно на площадках в дневное время суток 7 дней подряд в разные сезоны — осень, зима, весна и лето. После итоговых замеров и дальнейшей корректировки данных был подготовлен проект новых нормативов.

Согласно документу, для жителей многоквартирных домов в Кирове норматив накопления составляет 2,0185 кубометра в год или 0,0748 на один кв метр площади; в Кирове-Чепецке — 1,9834 кубометра в год на человека или 0,0871 кубометр на кв метр площади для многоквартирных домов, для частного сектора — 2,04584 кубометра в год с человека или 0,05018 кубометра с кв метра площади.

В остальных районах жители многоквартирных домов будут платить по нормативу 1,957 кубометр в год с человека или 0,105 кубометра на кв метр площади, для частных домов — 1,951 кубометров или 0,0905 кубометров соответственно.

«По итогам проведенных замеров, рост наряду с действующими нормативами составляет от 14 до 20% по разным категориям образователей отходов. Рост связан с большим выпуском упаковки для товаров», — пояснили в министерстве.

Причем неоднократно отмечено, что кировские нормативы, как старые, так и новые, одни из самых низких в стране.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Кировский областной суд своим решением признал незаконным распоряжение министерства энергетики и ЖКХ региона в части начисления платы за обращение с ТКО с квадратного метра.

В суде решили, что на момент принятия постановления правительства Кировской области об установлении тарифа на услуги регионального оператора ТКО, норматив накопления отсутствовал. Последний раз замеры проводились в 2005 году.

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