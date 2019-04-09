Киев, 10 апреля, 2019, 00:12 — ИА Регнум. Демонстрация решимости украинского президента Петра Порошенко является целью использования изображения российского президента Владимира Путина на предвыборных плакатах, сообщает штаб главы Украины в Facebook.

President.gov.ua Пётр Порошенко

Комментируя плакаты с Путиным, появившиеся на улицах украинских городов в преддверии второго тура президентских выборов, штаб отметил:

«У Путина, разумеется, согласия не спрашивали».

Цель включения изображения Путина в рекламу Порошенко в том, объясняет штаб, чтобы показать: действующий президент Украины, вышедший во второй тур выборов, способен «смело смотреть в глаза» российскому лидеру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по поводу плакатов с Путиным официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила абсурдность «рекламного хода» пиарщиков Порошенко.