Лондон, 10 апреля, 2019, 00:02 — ИА Регнум. 9 апреля между коллективами «Болтон» и «Мидлсбро» на стадионе «Макрон Стэдиум» был разыгран матч 41-го тура регулярного сезона Чемпионшипа 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой гостей.

Дмитрий Садовников Футбольный мяч

На 16-й минуте 23-летний английский форвард Эшли Флетчер открыл счет — 0:1. Через 12 минут Флетчер оформил дубль после передачи Бешича — 0:2.

Статистика матча («Болтон"/"Мидлсбро»)

Удары 9/18

Удары в створ ворот 0/5

Процент владения мячом 55%/45%

Нарушения правил 11/4

Поданные угловые 6/9

«Мидлсбро», набрав 61 очко, поднялся на 7-е место. «Болтон» с 24-мя баллами остался в «зоне вылета».

Стартовые составы команд на матч:

«Болтон»: Маттеус, Биверс, Уилсон, Уитер, Амеоби, Нун, Ольковски, О’Нил, Джозеф, Конелл, Мадженнис.

«Мидлсбро»: Рэндолф, Айяла, Шоттон, Фрай, Сэйвилл, Оби Микел, Хоусон, Флетчер, Бешич, Ассомбалонга.

Главный арбитр матча: Стефен Мартин.

Голы: Флетчер 16 — 0:1, Флетчер 28 — 0:2.