Лондон, 10 апреля, 2019, 00:01 — ИА Регнум. 9 апреля между коллективами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» на стадионе «Тоттенхэм Хоспур Стэдиум» был разыгран первый матч ¼ финала Лиги чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось победой «шпор».

Korean Culture and Information Service Сон Хын Мин

Единственный мяч на 78-й минуте забил южнокорейский форвард Сон Хын Мин после передачи Кристиана Эриксена — 1:0.

Статистика матча («Тоттенхэм» / «Манчестер Сити»)

Удары 12/9

Удары в створ ворот 4/2

Процент владения мячом 43%/57%

Нарушения правил 7/9

Поданные угловые 3/3

Стартовые составы команд на матч:

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Роуз, Алдервейрелд, Вертонген, Винкс, Сон, Сиссоко, Алли, Эриксен, Кейн.

«Манчестер Сити»: Мораеш, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Делф, Гюндоган, Фенандиньо, Сильва, Марез, Стерлинг, Агуэро.

Главный арбитр матча: Бьорн Кейперс.

Желтые карточки: Роуз — 12, Ляпорт — 28, Марез — 59.

Не забитые пенальти: Агуэро — 13.

Голы: Сон 78 — 1:0.