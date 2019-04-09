Сон принес «Тоттенхэму» победу над «МС» в матче Лиги чемпионов
Лондон, 10 апреля, 2019, 00:01 — ИА Регнум. 9 апреля между коллективами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» на стадионе «Тоттенхэм Хоспур Стэдиум» был разыгран первый матч ¼ финала Лиги чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось победой «шпор».
Единственный мяч на 78-й минуте забил южнокорейский форвард Сон Хын Мин после передачи Кристиана Эриксена — 1:0.
Статистика матча («Тоттенхэм» / «Манчестер Сити»)
Удары 12/9
Удары в створ ворот 4/2
Процент владения мячом 43%/57%
Нарушения правил 7/9
Поданные угловые 3/3
Стартовые составы команд на матч:
«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Роуз, Алдервейрелд, Вертонген, Винкс, Сон, Сиссоко, Алли, Эриксен, Кейн.
«Манчестер Сити»: Мораеш, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Делф, Гюндоган, Фенандиньо, Сильва, Марез, Стерлинг, Агуэро.
Главный арбитр матча: Бьорн Кейперс.
Желтые карточки: Роуз — 12, Ляпорт — 28, Марез — 59.
Не забитые пенальти: Агуэро — 13.
Голы: Сон 78 — 1:0.