Нью-Йорк, США, 9 апреля, 2019, 23:33 — ИА Регнум. Фондовый рынок США завершил торги в «красной зоне», основные индексы упали на 0,5 — 0,7%, 9 апреля передает агентство Reuters.

Benoît Prieur Уолл-стрит

Индекс Dow Jones упал на 190,44 пункта (0,72%), до 26 150,58 пункта, индекс S&P 500 упал на 17,57 пункта (0,61%), до 2878,20 пункта, индекс Nasdaq упал на 44,61 пункта (0,56%), до 7909,28 пункта.

Падение индексов вызвано слабыми отчётами о прибыли крупных компаний, а также пересмотром МВФ в сторону снижения прогноза роста глобальной экономики.

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