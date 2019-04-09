Москва, 9 апреля, 2019, 23:28 — ИА Регнум. Российская компания «Новатэк» не видит никакой конкуренции своего сжиженного природного газа (СПГ) с трубопроводным газом от «Газпрома». Об этом сегодня, 9 апреля, заявил журналистам глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон в рамках Международного Арктического форума «Арктика — территория диалога» в Санкт-Петербурге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Напомним, что ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что российский бюджет в 2018 году якобы недополучил 30 млрд рублей из-за того, что продукция с имеющего льготы проекта «Ямал СПГ» вытесняет российский трубопроводный газ с его традиционных рынков. Речь шла о рынках Бельгии, Франции, Нидерландов и Великобритании. При этом в «Газпроме» заявили, что Маркелов дал такую оценку как учёный, а не как представитель компании.

Михельсон не видит никакой конкуренции между трубопроводным газом от «Газпрома» и сжиженным природным газом от «Новатэк».

"Мы не видим вообще никакой конкуренции от нашего газа», — сказал глава «Новатэк».

Он также отметил, что первая партия с «Ямала СПГ» ушла в США и об этом упоминал президент Владимир Путин.

Также Михельсон подчеркнул, что приоритетность поставок российского трубопроводного газа на рынок Евросоюза — это правильно, и у «Газпрома» есть потенциал роста поставок на этот рынок.

«Нам надо смотреть на другие рынки, надо иметь такие возможности. Есть рынки Португалии, Испании, которые мы рассматриваем, есть английский рынок. И всё равно, учитывая присутствие Катара и давление американского рынка, надо иметь конкурентное преимущество по себестоимости нашего СПГ», — пояснил он.