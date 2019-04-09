Москва, 9 апреля, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Россия проводит подготовительную работу для заключения новых соглашений о военном сотрудничестве со странами Африки, сообщил 9 апреля замглавы Минобороны РФ Александр Фомин в интервью газете «Аргументы и факты».

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны

По словам Александра Фомина, за последние три года такие соглашения подписаны с 15 государствами Африки, а ещё с шестью странами ведутся переговоры по данному вопросу.

Замглавы российского военного ведомства подчеркнул, что сотрудничество со странами Африки имеет стратегический характер.

«С учётом специфики развития региона, большинство стран Африки уделяют особое внимание вопросам укрепления национальных вооружённых сил», — сказал Александр Фомин.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля стало известно, что Индия закупит в России ещё 464 основных боевых танка Т-90.