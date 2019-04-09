Выборы в Израиле: Нетаньяху заявил о победе, Бени Ганц — тоже
Иерусалим, 9 апреля, 2019, 23:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер «Сине-белых» Бени Ганц заявили о победе своих партий на выборах в стране, 9 апреля передает агентство Reuters.
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Флаг Израиля
«Мы выиграли! У израильского общества есть свое мнение!» — говорится в заявлении «Сине-белых».
Однако Нетаньяху поспешил охладить пыл своих соперников.
«Правый блок во главе с «Ликуд» одержал явную победу», — говорится в заявлении Нетаньяху.
Экзитполы не показали явного преимущества «Ликуда» или «Сине-белых». Официальные результаты выборов ещё не объявлены.
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