Иерусалим, 9 апреля, 2019, 23:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер «Сине-белых» Бени Ганц заявили о победе своих партий на выборах в стране, 9 апреля передает агентство Reuters.

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«Мы выиграли! У израильского общества есть свое мнение!» — говорится в заявлении «Сине-белых».

Однако Нетаньяху поспешил охладить пыл своих соперников.

«Правый блок во главе с «Ликуд» одержал явную победу», — говорится в заявлении Нетаньяху.

Экзитполы не показали явного преимущества «Ликуда» или «Сине-белых». Официальные результаты выборов ещё не объявлены.

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