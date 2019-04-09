Москва, 9 апреля, 2019, 22:58 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала использование предвыборным штабом президента Украины Петра Порошенко агитационных материалов с изображением российского лидера Владимира Путина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Жаль, Сэм Блэк не дожил до наших дней. Автор незабвенной книги «PR. Что это такое?», уверена, ушёл бы в монастырь после увиденного. И увёл бы туда всех белодомовских идеологов «демократизации» Украины», — написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее в городах Украины в преддверии второго тура президентских выборов появились рекламные щиты с изображением Петра Порошенко и Владимира Путина друг напротив друга. При этом надпись на плакатах гласила: «21 апреля. Решающий выбор».

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