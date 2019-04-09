Москва, 9 апреля, 2019, 22:53 — ИА Регнум. Мирное совместное освоение Арктики представляется маловероятным, сообщил 9 апреля член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Об этом российский сенатор написал на своей странице в Twitter на фоне открытия Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

«С учетом активности НАТО в Балтийском и Черном морях, а также заявлений Вашингтона и Лондона насчет намерений противостоять нам в Арктическом регионе, велик риск, что идея его мирного совместного освоения окажется утопией», — написал Алексей Пушков.

Напомним, 9 апреля президент России Владимир Путин перечислил военные мероприятия США и НАТО в Арктике, в частности крупнейшие манёвры Trident Juncture, завершившиеся 7 ноября 2018 года.