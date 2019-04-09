Вашингтон, 9 апреля, 2019, 22:48 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что его страна введёт санкции против Арабской Республики Египет, если она купит российские самолеты Су-35. Об этом Помпео заявил сегодня, 9 апреля, выступая в сенате Конгресса США.

Dmitry Terekhov Су-35

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по неподтверждённым данным, Египет подписал контракт на покупку у России истребителей Су-35 на сумму порядка $2 млрд. Это примерно два десятка боевых самолетов.

По словам Помпео, США предупредили Египет о том, что если Каир купит российские самолёты, то автоматически попадёт под американские санкции.

«Мы ясно говорили, что такие закупки влекут применение санкций в соответствии с законом CAATSA в отношении властей. Мы получили заверения от них, что они это понимают. И я очень надеюсь, что они решат не двигаться дальше в вопросе этих закупок», — рассказал Помпео.