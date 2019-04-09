Лондон, 9 апреля, 2019, 22:44 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снизились после пересмотренного прогноза МВФ о перспективах мировой экономики, 9 апреля передает агентство Reuters.

randomix Нефть

К концу торгов стоимость Brent составила $70,61 за баррель (-49 центов), нефть WTI упала до $63,98 за баррель (-42 цента).

Снижение прогноза роста глобальной экономики до 3,3% в 2019 году не смогли «перевесить» кризис в Ливии и сокращения ОПЕК+.

Читайте также: Цены на нефть обновили рекорды 2019 года