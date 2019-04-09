Киев, 9 апреля, 2019, 22:41 — ИА Регнум. Лидер украинской «Оппозиционной платформы — за Жизнь» Юрий Бойко заявил, что его партия инициировала постановление Верховной рады и требует роспуска парламента после окончания выборов президента Украины. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

«Наше требование: сразу после завершения выборов президента — самороспуск парламента и новая Верховная рада, которая действительно будет отвечать интересам людей. Парламент должен работать для граждан, а не выполнять приказы президента и участвовать в его предвыборной кампании», — сказано в заявлении Бойко.

В связи с этим «Оппозиционная платформа — за Жизнь» инициировала постановление Верховной рады и требует немедленного роспуска парламента.

Также Бойко подчеркнул, что перед роспуском Рада должна заслушать правительство, так как нынешний кабинет министров во главе с Владимиром Гройсманом ни разу не отчитывался перед парламентом.

Депутаты хотят знать, каким образом кабинет Гройсмана собирался и собирается преодолеть экономический кризис в стране и почему так происходит, что в результате экономической политики, проводимой этим правительством, граждане Украины стали нищими.