Москва, 9 апреля, 2019, 22:39 — ИА Регнум. Минэкономразвития России повысило свой прогноз по среднегодовому курсу доллара в 2019 году с прежних 63,9 рубля до 65,1 рубля. Об этом сообщает 9 апреля пресс-служба министерства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Курс рубля к доллару США в I квартале 2019 года сложился на уровне несколько слабее, чем предполагалось в прогнозе до 2024 года (66,2 рубля за доллар фактически против ожидаемых 64,2 рубля)», — говорится в сообщении.

В ведомстве ожидают, что в течение года в пользу укрепления рубля будут играть возобновление притока средств иностранных инвесторов на рынок ОФЗ, слабая динамика импорта товаров и услуг на фоне жёсткой денежно-кредитной и бюджетной политики, а также ослабление доллара к евро.

В то же время, по прогнозу МЭР, ослабление бюджетной и денежно-кредитной политики во II полугодии 2019 года, продолжение сверхнормативных интервенций Банка России на валютном рынке и ожидаемое снижение цен на нефть и другие товары российского экспорта станут ключевыми факторами ослабления курса рубля.

«В итоге обменный курс рубль/доллар в среднем за 2019 год составит 65,1 рубля», — отмечают в министерстве.