Ростов-на-Дону, 9 апреля, 2019, 22:37 — ИА Регнум. Ростовским чиновникам поступило предложение разработать транспортную карту «Тачанка» и ввести гибкие тарифы на оплату проезда в городском общественном транспорте. Соответствующее письмо главе муниципального департамента транспорта Христофору Ермашову направил депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Памятник «Тачанка-Ростовчанка»

Автор инициативы отмечает, что с помощью карты пассажиры смогут экономить на стоимости проезда, если будут приобретать «пакет» из 10 или 40 поездок, а также безлимитное количество поездок на определённое количество дней.

Так, приводит пример народный избранник, одна поездка будет стоить 20 рублей, десять поездок — 190 рублей, 40 поездок — 690 рублей. При покупке безлимитных пакетов сутки будут стоить 80 рублей, трое суток — 180 рублей, 30 дней — 955 рублей.

ИА REGNUM отмечает, что в настоящее время только половина поездок в городском транспорте совершается по безналичной оплате. Компания «Агентство развития платежных систем», которая выступает оператором безналичной системы оплаты проезда, за два года достигла пока такого показателя.

Напомним, стоимость проезда в автобусах большой и малой вместимости по безналу составляет 20 рублей, наличными за одну поездку придётся выложить 24 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, недавно ростовские чиновники заявили о возможном подорожании платы за проезд в текущем году.

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