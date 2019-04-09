Рим, 9 апреля, 2019, 22:20 — ИА Регнум. «Новый Муссолини готовится штурмовать сердце Евросоюза. Пятидесятилетний Кайо Джулио Чезаре Муссолини, внук Витторио — сына Дуче — станет кандидатом на европейских выборах в мае от радикальной правой партии «Братья Италии», — сообщает испанское издание El Mundo.

Цитата из х∕ф «Великий диктатор». Реж. Чарли Чаплин. 1940. США Захватнические намерения

«Братья» (Fratelli d'Italia, FdI) являются политическими партнерами «Лиги Севера» по правоцентристскому альянсу, который оказался самой популярной платформой Италии на выборах в прошлом году, уточняет СМИ.

После Александры — европарламентария, представляющего партию «Вперед, Италия» (Forza Italia), и Рашель — муниципального советника в городском совете Рима — Кайо Джулио Чезаре может стать третьим по счету потомком Муссолини, поддавшимся искушению политикой.

«Правнук итальянского диктатора, носящий имя императора Древнего Рима, был никому не известен в Италии еще совсем недавно. Сын Гвидо Муссолини, бывшего кандидата на пост мэра итальянской столицы от «Новой силы» (Forza Nuova), провел большую часть своей жизни вдали от заальпийской страны», — пишет El Mundo.

Кайо Джулио Чезаре родился в Аргентине, а вырос в Венесуэле. Известно, что он оставил военную карьеру, чтобы перейти на работу в частную компанию, и достиг больших успехов в бизнесе. С прошлого года бывший руководитель предприятия Finmeccanica — одного из лидирующих промышленных конгломератов в стране — жил в Абу-Даби, где работал на некую итальянскую фирму.

«Профессионал, военный и патриот» — такую официальную характеристику дала лидер партии «Братья Италии» Джорджиа Мелони правнуку Муссолини в своем перечне кандидатов в Европейский парламент. Видео, на котором она представляла претендентов на кресло европарламентария, было снято перед зданием, известным среди римлян как «квадратный Колизей». Расположенный в районе EUR, он является символом фашистской архитектуры, построенным по распоряжению Дуче для размещения Римской всемирной выставки в 1942 году.

«Братья Италии» — это патриотичная партия, как и я», — с гордостью заявил правнук диктатора. Наследником идей фашизма он себя не считает. «Я не фашист. Фашизм умер вместе с Муссолини. Я ношу нелегкую фамилию, но надеюсь, что меня будут оценивать по тому, что я сделал и сделаю», — рассказал журналистам Кайо Джулио Чезаре.