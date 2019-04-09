Анкара, 9 апреля, 2019, 22:10 — ИА Регнум. Решение властей США включить иранский Корпус стражей Исламской Революции (КСИР) в перечень террористических организаций провоцирует дестабилизацию во всём регионе, заявил 9 апреля журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Khamenei.ir КСИР

«Такие решения влекут за собой дестабилизацию во всём нашем регионе», — сказал глава МИД Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля президент США Дональд Трамп заявил о внесении КСИР в список зарубежных террористических организаций. В ответ Высший совет национальной безопасности Ирана официально признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а США — спонсором терроризма.