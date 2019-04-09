Москва, 9 апреля, 2019, 21:59 — ИА Регнум. Пассажир упал на рельсы на станции метро «Деловой центр» Солнцевской линии Московского метрополитена. Об этом вечером 9 апреля сообщили агентству «Москва» в пресс-службе УВД на метрополитене.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Метрополитен

По информации ведомства, 34-летний уроженец Челябинска, разговаривая по телефону, по неосторожности упал на жёсткий путь. Поезд на станции в этот момент отсутствовал.

На место был вызван наряд скорой помощи, для извлечения потерпевшего с жёсткого пути на десять минут было снято напряжение. Медики оказали мужчине первую помощь, после чего он был направлен в городскую клиническую больницу имени Боткина.

Сообщается, что инцидент не сказался на режиме работы Солнцевской линии метрополитена.