Киев, 9 апреля, 2019, 21:18 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выразил благодарность военным за поддержку, которую они оказали ему при голосовании в ходе первого тура выборов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Об этом Зеленский заявил 9 апреля в своем видеообращении на своей странице в Facebook.

«Вы для меня, для каждого украинца — настоящие герои», — сказал Зеленский участникам карательной операции Киева против народа Донбасса.

Кроме того, Зеленский пообещал вернуть всех украинских карателей, попавших в плен.

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошёл 31 марта. Второй тур выборов главы государства назначен на 21 апреля. За президентское кресло будут бороться Зеленский и нынешний президент Украины Пётр Порошенко.