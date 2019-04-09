Нью-Йорк, США, 9 апреля, 2019, 20:41 — ИА Регнум. Основные индексы Уолл-стрит продолжили снижение на фоне отчётов о сокращении прибыли крупных компаний, 9 апреля передает агентство Reuters.

Нью-Йоркская фондовая биржа

Через два часа после открытия рынка индекс Dow Jones снизился на 154,16 пункта (0,59%), до 26 186,86 пункта, индекс S&P 500 снизился на 12,40 пункта (0,43%), до 2883,37 пункта, индекс Nasdaq снизился на 14,98 пункта (0,19%), до 7938,91 пункта.

На настроение рынка также повлияли заявления Международного валютного фонда о возможности спада мировой экономики.

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