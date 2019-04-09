Москва, 9 апреля, 2019, 20:35 — ИА Регнум. Объём пассажирских авиаперевозок в России в марте 2019 года увеличился на 13% в годовом выражении и составил 8,86 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

Пассажирооборот российских авиакомпаний в марте составил 23,16 млрд пассажиро-километров, а за период с начала 2019 года — 64,6 млрд пассажиро-километров.

Сообщается, что наибольший показатель авиаперевозок в марте продемонстрировал «Аэрофлот», который перевёз почти 3 млн пассажиров (рост на 13,4%). Компания S7 перевезла 908,2 тысячи пассажиров (+13,6%), «Победа» — 726,4 тысячи пассажиров (+47,4%), «Россия» — 711,3 тысячи пассажиров (+9,1%), «Уральские авиалинии» — 662,5 тысячи пассажиров (+8,8%).