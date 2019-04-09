Александров, Владимирская область, 9 апреля, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Жители города Александрова (Владимирская область) на митинге 7 апреля заявили, что на пригородный мусорный полигон продолжают привозить мусор из Московской области, и потребовали отставки главы Александровского района, сообщил портал «ПроВладимир».

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

По словам организатора акции Юрия Саенко, свалка в Александровском районе продолжает расти, но местные власти не делают ничего, чтобы предотвратить незаконный ввоз мусора. По словам активистов, главу района Людмилу Кузьмину и главу районной администрации Игоря Першина персонально приглашали на митинг, но на мероприятии они не появилась.

Требование об отставке главы района было внесено в резолюцию, которую активисты планируют направить вышестоящим чиновникам и надзорным ведомствам.

Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Александр Байер, комментируя митинг изданию «Зебра.тв», заявил, что тема владимирского мусора политизируется.

«Очень хочется, чтобы наш мусорный клуб людей, который занимается этим давно и хочет заниматься дальше, не затронуло это политиканство. Поэтому давайте разделять желания нормальные, касаемо того, чтобы запустить реформу и наладить мусорную составляющую, и политику, причем шитую белыми нитками», — заявил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор Владимир Сипягин несколько раз заявлял, что во Владимирскую область не будут ввозить мусор из других регионов. Новая схема обращения с отходами, одобренная Минприроды, полностью запретит ввоз «чужого» мусора на территорию региона. Действующая схема предусматривает такую возможность, но у региона нет договорённостей о приёме мусора с другими областями. В начале февраля 2019 года Сипягин заявил, что если специалисты сочтут такой шаг необходимым, он распорядится совсем закрыть полигон в Александровском районе.

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Депутат регионального Законодательного собрания от КПРФ Максим Шевченко даже предлагал создать комитет или комиссию, члены которой будут охранять Владимирскую область от нелегального мусора и проверять территории, на которых могут находиться подобные полигоны. Однако его коллеги инициативу не поддержали.