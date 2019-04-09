Берлин, 9 апреля, 2019, 20:22 — ИА Регнум. Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, которая приехала на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлин, никто не встречал у выхода из автомобиля. На этот момент обратила внимание британская газета The Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

На кадрах, опубликованных газетой, видно, как Мэй приезжает на встречу с Меркель к её резиденции. Обычно в Германии канцлер лично встречает важных гостей, но тут у входа Мэй никто не ждал. Она в одиночестве прошла по красной ковровой дорожке внутрь здания.

После того, как Мэй вошла в здание, за ней последовала толпа журналистов. Однако затем глава британского правительства вернулась на улицу уже в сопровождении германского канцлера. Две женщины пожали друг другу руки и попозировали для фотографов.

По итогам переговоров Мэй и Меркель заявили, что необходимо обеспечить упорядоченный выход Великобритании из Европейского союза.

https://twitter.com/Independent/status/1115621329351450624