Вашингтон, 9 апреля, 2019, 20:21 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель-Фаттах Ас-Сиси встретились в Вашингтоне для двусторонних переговоров, 9 апреля передает агентство Reuters.

The White House Дональд Трамп и Абдель-Фаттах Ас-Сиси

Приветствуя Ас-Сиси, Трамп заявил о «значительном прогрессе» в борьбе с терроризмом, достигнутом благодаря усилиям США и Египта.

Трамп также отметил необходимость обсуждения вопросов торговли и военного сотрудничества.

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