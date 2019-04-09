Лондон, 9 апреля, 2019, 20:07 — ИА Регнум. Палата общин Великобритании на заседании 9 апреля одобрила перенос даты выхода страны из состава Европейского союза на 30 июня 2019 года, передаёт Sky News.

ИА Красная Весна Парламент Великобритании

Как сообщается, в ходе голосования соответствующий документ поддержали 420 парламентариев, 110 высказались против.

Напомним, ранее премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй направила письмо с просьбой об отсрочке Brexit до 30 июня председателю Европейского совета Дональду Туску.

Ожидается, что данный вопрос будет рассмотрен 10 апреля на саммите лидеров стран Европейского союза.