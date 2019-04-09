Нальчик, 9 апреля, 2019, 20:03 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарию возвращены из Сирии двое детей. Несовершеннолетние были вывезены в зону боевых действий собственными родителями несколько лет назад. После того как мать и отец пропали без вести, мальчики попали на российскую военную базу, сообщили ИА REGNUM 9 апреля в пресс-службе главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Пресс-служба ГУ МВД России по СКФО

Сотрудники Центра «Э» связались с ближайшим родственником детей, проживающим в Кабардино-Балкарии. При содействии начальника управления МВД по СКФО Сергея Бачурина и врио главы КБР Казбека Кокова была создана рабочая группа по оказанию помощи родственникам детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Ее представители в кратчайшие сроки подготовили все необходимые документы и уладили вопрос возвращения. Вчера, 8 апреля, дети в сопровождении опекуна прилетели в аэропорт города Минеральные Воды Ставропольского края.

Их встретили сотрудники центра «Э» и уполномоченный Кабардино-Балкарии по правам ребенка Светлана Тлинова. Для детей организован курс реабилитации при содействии педиатров местной больницы, психологов и педагогов, которые помогут мальчикам вернуться к нормальной жизни и подготовиться к школе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2019 года были возвращены на родину из Сирии трое детей из Северной Осетии, которых родители вывезли в 2014 году. После того как родители, вступившие в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были убиты, двое семилетних близнецов и пятилетняя девочка попали в лагерь беженцев.

Поиски детей были начаты после обращения за помощью сестры их матери, проживающей во Владикавказе. В Россию несовершеннолетние были переправлены представителями Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство», которым оказало помощь в возвращении детей руководство курдских отрядов народной самообороны.