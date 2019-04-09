Алжир, 9 апреля, 2019, 19:58 — ИА Регнум. На улицах Алжира продолжаются многотысячные протесты, несмотря на отставку президента Абдель Азиза Бутефлики, — алжирцы недовольны вступившим в должность «временным президентом» Абдель Кадером Бен Салахом, 9 апреля передает агентство Reuters.

Fethi Hamlati Протесты в Алжире

«То, как была занята вакансия президента республики, не приближает нашу страну к выходу из кризиса», — считает представитель оппозиции Алжира Али Бен Флис.

Выборы в Алжире должны состояться в течение 90 дней после отставки Бутефлики. До этого срока страной должен руководить Абдель Кадер Бен Салах — давний соратник экс-президента.

Читайте также: Президент Алжира, ушедший в отставку, попросил у народа прощения