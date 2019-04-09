Москва, 9 апреля, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Признание президента Украины Петра Порошенко в том, что он является русскоязычным, призвано не столько обеспечить ему победу во втором туре выборов президента, сколько завоевать голоса для создания оппозиционного блока в Верховной раде осенью 2019 года. Такое мнение высказал депутат Государственной думы РФ Юрий Афонин (КПРФ) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

«Порошенко пытается создать себе большой политический капитал, чтобы выступить на парламентских выборах и стать лидером парламентской оппозиции. И когда встанет вопрос о привлечении его к ответственности, он скажет: я не вор, я лидер оппозиции. Шансы на поражение большие, и он сейчас собирает политический капитал», — отметил Афонин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский может потерять до 2% голосов в случае, если его конкурент Пётр Порошенко будет более убедителен в своем выступлении. Такое мнение высказал украинский политтехнолог Дмитрий Раимов.