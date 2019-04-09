* запрещённая в России организация

Киев, 9 апреля, 2019, 19:52 — ИА Регнум. Украинская экстремистская организация «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила, что задержанный в России вербовщик группировки Игорь Пирожок давно не является её членом.

Ystav.com «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Как пояснил журналистам пресс-секретарь организации Артём Скоропадский, Пирожок действительно входил в её состав, но был исключён ещё в 2014 году за создание «бандитских схем».

Напомним, ранее сегодня ФСБ России сообщила о задержании на территории Московской области вербовщика «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который возглавлял отряд, занимавшийся «партизанской войной против России».