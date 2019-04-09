Астрахань, 9 апреля, 2019, 19:52 — ИА Регнум. В Астрахани бывший министр топливно-энергетического комплекса и экс-депутат облдумы от «Единой России» Виталий Курсков и бывший депутат-единоросс Игорь Поплевко были осуждены за многочисленные преступления в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области, Ленинский районный суд областного центра приговорил их к 24 и 16 годам лишения свободы соответственно.

Иван Шилов ИА REGNUM За решеткой

Их признали виновными в совершении 78 эпизодов преступлений по статьям «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста», «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего» и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов».

Дело было возбуждено в марте 2018 года благодаря жительнице Ленинского района, проживавшей рядом с одним из преступников. Она сообщила полицейским, что её сосед водит в квартиру несовершеннолетних детей. От прибывших стражей порядка жилец квартиры попытался сбежать, спрыгнув с балкона, но его задержали. Изначально было возбуждено уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетних, однако в квартире нашли технику, содержавшую более 1400 изображений и видеозаписей порнографического характера с неустановленными лицами — в том числе и несовершеннолетними. Дело передали в первый отдел по расследованию особо важных дел. Были установлены 10 потерпевших, которым на момент совершения преступлений было от восьми до 17 лет.

Следствие установило, что с 2016 по 2018 год Курсков снимал квартиру в Ленинском районе. Там он растлевал несовершеннолетних, фиксируя всё происходившее на фото и видео. Потерпевшие получали от него денежное вознаграждение. Поплевко дважды присоединялся к коллеге. С декабря 2017 года по февраль 2018 года он также совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних.

Суд признал их виновными и назначил Курскову наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Поплевко — 16 лет. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в деле была ещё одна фигурантка, 20-летняя знакомая Курскова. Она приводила к преступнику детей и подростков, в том числе своих племянников — мальчиков восьми и 12 лет. Девушка была приговорена к 12 годам лишения свободы с лишением права работать с детьми на срок 15 лет и с ограничением свободы на 1,5 года.