Вашингтон, 9 апреля, 2019, 19:47 — ИА Регнум. США намерены «защитить» космос от России и Китая, заявил 9 апреля исполняющий обязанности главы военного ведомства США Патрик Шэнахэн на ежегодном космическом форуме Space Symposium.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Наши противники размещают оружие в космосе, чтобы атаковать наши космические объекты. Китай и Россия стремятся поставить под угрозу космические возможности США», — заявил глава Пентагона.

По его словам, власти Китая уже применяли технику, способную глушить американские системы связи, и готовятся развернуть наземные лазерные комплексы для поражения спутников на низких орбитах. Кроме того, Шэнахэн заявил, что Китай располагает противоспутниковыми ракетами.

В тех же мероприятиях глава Пентагона обвинил и Россию.

«При этом Москва и Пекин продвигают в ООН международные соглашения по космосу, которые не будут выполнять», — подчернул Шэнахэн.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года президент США Дональд Трамп подписал документ о создании Космических войск.