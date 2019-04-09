Санкт-Петербург, 9 апреля, 2019, 19:13 — ИА Регнум. Способность американского президента Дональда Трампа реализовать предвыборное обещание нормализовать отношения с Россией президент России Владимир Путин описал цитатой из книги Ильфа и Петрова «12 стульев».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Об этом президент РФ сообщил на Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога».

На вопрос о планах посетить Вашингтон с визитом Владимир Путин ответил: «У нас есть хорошая книга «12 стульев», и там есть такая фраза: «Приезжайте в гости, старушка мама будет очень рада», но адреса не оставил. Ситуация должна созреть».

Напомним, первая полномасштабная встреча Трампа и Путина состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки. Позже пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон.