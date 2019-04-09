Воронежская область наращивает производство мяса и молока
Воронеж, 9 апреля, 2019, 19:11 — ИА Регнум. Существенный рост производства в мясном и молочном животноводстве отмечен по итогам первого квартала 2019 года. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, доложил в ходе встречи в Москве 9 апреля заместителю председателя правительства РФ Алексею Гордееву губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Как сообщил губернатор, по итогам первых трех месяцев 2019 года сельскохозяйственными предприятиями региона было произведено 111 тыс. 880 тонн мяса, что составляет 112% к уровню 2018 года. Основной рост произошел за счет производства свинины на убой (на 9 тыс. 52 тонны) и говядины на убой (на 1 тыс. 690 тонн). Производство молока выросло на 17% — до 26 тыс. 662 тонн.
Также, сообщил губернатор, в регионе активно стартовали весенние полевые работы — к яровому севу уже приступили хозяйства 21 района из 32-х, уже засеяно 24 тыс. га. Ведется подкормка озимых — на данный момент подкормлено 487 тыс. га, или 62% посевных площадей. Для весенней посевной кампании заготовлено 134,8 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур (118,5% к плану). Из них оригинальные и элитные семена составляют 10,8 тыс. тонн (8%), с первой по третью репродукцию — 120,2 тыс. тонн (90%).
На встрече обсуждался проект Государственной программы комплексного развития сельских территорий и связанные с ней предложения региона. Александр Гусев, в частности, отметил важность мероприятий «Современный облик сельских территорий», которое предполагает комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку — строительство инженерных сетей, объектов социальной и культурной сферы, благоустройство улиц — с целью сохранения малочисленных сельских населенных пунктов. В ближайшее время Воронежская область готовится заявить два проекта по комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку в Бобровском и Рамонском муниципальных районах.
Также обсуждался вопрос улучшения жилищных условий сельских жителей, в частности — необходимость сохранения в новой программе прежних категорий граждан — получателей социальных выплат (это работники агропромышленного комплекса и социальной сферы) и всех прежних способов улучшения жилищных условий (индивидуальное строительство, долевое строительство, приобретение готового жилого помещения). Была отмечена важность новой меры государственной поддержки — льготной ипотеки для сельских жителей (до 1%). Воронежский губернатор предложил дополнить программу возможностью субсидирования первоначального взноса в размере 20% отдельным категориям граждан — например врачам и учителям — за счет средств федерального и областного бюджетов.
Ещё одна острая проблема — сельские дороги. Глава региона сообщил, что в 2019 году из бюджета Воронежской области будет направлено 2,1 млрд рублей на ремонт дорог местного значения, в том числе миллиард рублей — непосредственно на сельские дороги. Александр Гусев предложил дополнить направления расходования субсидий из федерального бюджета мероприятием по капитальному ремонту и ремонту дорог в сельской местности.
Что касается реализации нацпроектов в Воронежской области, то, отметил Александр Гусев, регион заключил все необходимые соглашения.
Алексей Гордеев выразил надежду, что Воронежская область может стать хорошим примером реализации проектного подхода для решения важных социально-экономических и экологических вопросов в регионе.