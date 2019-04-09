Воронеж, 9 апреля, 2019, 19:11 — ИА Регнум. Существенный рост производства в мясном и молочном животноводстве отмечен по итогам первого квартала 2019 года. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, доложил в ходе встречи в Москве 9 апреля заместителю председателя правительства РФ Алексею Гордееву губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Встреча губернатора Воронежской области Александра Гусева и вице-премьера правительства РФ Алексея Гордеева

Как сообщил губернатор, по итогам первых трех месяцев 2019 года сельскохозяйственными предприятиями региона было произведено 111 тыс. 880 тонн мяса, что составляет 112% к уровню 2018 года. Основной рост произошел за счет производства свинины на убой (на 9 тыс. 52 тонны) и говядины на убой (на 1 тыс. 690 тонн). Производство молока выросло на 17% — до 26 тыс. 662 тонн.

Также, сообщил губернатор, в регионе активно стартовали весенние полевые работы — к яровому севу уже приступили хозяйства 21 района из 32-х, уже засеяно 24 тыс. га. Ведется подкормка озимых — на данный момент подкормлено 487 тыс. га, или 62% посевных площадей. Для весенней посевной кампании заготовлено 134,8 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур (118,5% к плану). Из них оригинальные и элитные семена составляют 10,8 тыс. тонн (8%), с первой по третью репродукцию — 120,2 тыс. тонн (90%).

На встрече обсуждался проект Государственной программы комплексного развития сельских территорий и связанные с ней предложения региона. Александр Гусев, в частности, отметил важность мероприятий «Современный облик сельских территорий», которое предполагает комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку — строительство инженерных сетей, объектов социальной и культурной сферы, благоустройство улиц — с целью сохранения малочисленных сельских населенных пунктов. В ближайшее время Воронежская область готовится заявить два проекта по комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку в Бобровском и Рамонском муниципальных районах.

Также обсуждался вопрос улучшения жилищных условий сельских жителей, в частности — необходимость сохранения в новой программе прежних категорий граждан — получателей социальных выплат (это работники агропромышленного комплекса и социальной сферы) и всех прежних способов улучшения жилищных условий (индивидуальное строительство, долевое строительство, приобретение готового жилого помещения). Была отмечена важность новой меры государственной поддержки — льготной ипотеки для сельских жителей (до 1%). Воронежский губернатор предложил дополнить программу возможностью субсидирования первоначального взноса в размере 20% отдельным категориям граждан — например врачам и учителям — за счет средств федерального и областного бюджетов.

Ещё одна острая проблема — сельские дороги. Глава региона сообщил, что в 2019 году из бюджета Воронежской области будет направлено 2,1 млрд рублей на ремонт дорог местного значения, в том числе миллиард рублей — непосредственно на сельские дороги. Александр Гусев предложил дополнить направления расходования субсидий из федерального бюджета мероприятием по капитальному ремонту и ремонту дорог в сельской местности.

Что касается реализации нацпроектов в Воронежской области, то, отметил Александр Гусев, регион заключил все необходимые соглашения.

Алексей Гордеев выразил надежду, что Воронежская область может стать хорошим примером реализации проектного подхода для решения важных социально-экономических и экологических вопросов в регионе.