Рим, 9 апреля, 2019, 19:07 — ИА Регнум. «Продолжительная неопределенность» ситуации с бюджетом Италии, а также рецессия в экономике этой страны могут привести к негативным последствиям и для экономик других стран ЕС, заявили в Международном валютном фонде во вторник, 9 апреля, передает ItaliaOggi.

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В отчете МВФ ситуация в экономике Италии названа одним из факторов риска для ЕС наравне с процессом выхода Великобритании из ЕС. Риском названы и выборы в Европарламент — но только в том случае, если победят те силы, которые замедлят процесс «укрепления еврозоны».

В МВФ полагают, что в 2019 году экономика Италии вырастет лишь на 0,1%. Прогноз последовательно понижался: с 1% до 0,6% и теперь до 0,1%. Сейчас он совпадает с прогнозом министерства экономики и финансов Италии.

Однако в правительстве Италии не разделяют остальных оценок МВФ. Рост замедлился, но власти реализуют обещанные гражданам социальные реформы, в частности снижают пенсионный возраст, что никак не менее важно, чем рост экономических показателей, отмечал ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

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