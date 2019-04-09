Рим, 9 апреля, 2019, 19:02 — ИА Регнум. Сенат Италии продлил сроки рассмотрения законопроекта, уточняющего правила разводов, передает Adnkronos во вторник, 9 апреля.

Georg Schelbert Сенат Италии

Это даст возможность продлить обсуждение еще на несколько месяцев, отмечает издание — ранее противники данного законопроекта из Демократической партии записались на выступления по данному вопросу почти в полном составе.

С большой долей вероятности подготовленный сенатором от «Лиги» Симоне Пиллоном законопроект не будет принят в нынешнем виде, «католический» подход к семейному вопросу разделяют лишь две фракции парламента, против выступит не только большая часть оппозиции, но и коллеги «Лиги» по коалиции из «Движения 5 звезд».

Внесенный на рассмотрение парламента более полугода назад законопроект уточняет правила разводов. Поправки предполагают введение принципа равноправия разведенных родителей, вводят правило «двойного дома» для детей в семьях разведенных родителей (ребенок сможет проводить в каждом из двух домов равное количество времени), предлагают введение института «семейного посредника».

Принцип обязательной (не зависящей от конкретных обстоятельств) уплаты алиментов предлагается отменить. Автор законопроекта полагает, что поправки отменят и «сведение роли отцов к папам-банкоматам», и принцип «воскресных пап». Ключевым аспектом при принятии решений относительно взаимоотношений родителей и детей в таких семьях будет «приоритет семьи», в интересы ребенка будут входить необходимость общения с обоими родителями, отмечал сенатор.