Москва, 9 апреля, 2019, 18:58 — ИА Регнум. Сотрудниками ГИДББ в Москве только за последние десять дней были остановлены 119 водителей такси, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 9 апреля сообщил замглавы департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин, выступая на заседании Общественной палаты России.

Петр Данилов ИА Красная Весна Сотрудники ДПС

По его словам, правоохранительные органы столицы в настоящее время завершают операцию «Таксист», в рамках которой было остановлено и досмотрено около 100 тысяч автомобилей такси.

В рамках операции за десять дней было выявлено более 300 случаев управления такси без водительских прав, девять водителей были задержаны в связи с тем, что находились в розыске. По фактам грубых нарушений таксистами правил дорожного движения было составлено около 50 тысяч административных протоколов, сообщил Пронин.

Напомним, ранее сегодня замглавы департамента транспорта столицы сообщил, что в 2018 году в Москве был зафиксирован рост на 25% количества ДТП с участием автомобилей такси.