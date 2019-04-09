Москва, 10 апреля, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 10 апреля, комитеты по международным делам парламентов России, Турции и Ирана проведут в Госдуме первое совместное заседание, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума России

Откроет заседание вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»). С российской стороны примут участие депутаты и члены Совета Федерации — Леонид Слуцкий, Константин Косачев, Василий Пискарев, Светлана Журова, Дмитрий Новиков, Владимир Джабаров, Сергей Кисляк, крупные учёные и эксперты.

Иранскую парламентскую делегацию возглавляет председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Хешматолла Фалахатпише, а делегацию Национального собрания Турции — руководитель комитета по международным делам Волкан Бозкир.

Основной темой трехстороннего заседания станет ситуация в Сирии и вокруг неё. Помимо сирийского досье парламентарии намерены рассмотреть в комплексе все вопросы региональной безопасности.

«Рассчитываем на профессиональное обсуждение, а также выведение формата на регулярную основу. Такие заседания могут проводиться ежегодно по очереди в Москве, Анкаре и Тегеране», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).