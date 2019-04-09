Киев, 9 апреля, 2019, 19:19 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский может потерять до 2% голосов в результате провала дебатов с президентом Петром Порошенко. Об этом 9 апреля заявил в эфире одного из украинских телеканалов украинский политтехнолог Дмитрий Раимов.

«Есть возможность за счет дебатов показать, что президент Порошенко намного сильнее чем кандидат Зеленский. Это можно сделать только в дебатах. Но опять же, я расстрою своих коллег в штабе президента, даже если Зеленский выйдет и будет очень косноязычно говорить, это только 2%. Испортить репутацию Зеленского можно, если только он придет на дебаты голым или начнет признаваться в любви Путину», — считает Раимов.

По его словам, у Порошенко нет шансов одержать победу во втором туре.

«Не больше 2% людей готовы поменять свою точку зрения посмотрев дебаты. 2% сторонников Зеленского готовы поменять точку зрения если им не понравятся дебаты. Но это очень маленькое количество людей. Можно ли разубедить часть сторонников оппозиции, которые голосовали за других кандидатов, которые решили голосовать за Зеленского? Да, немного можно… Вся социология уважаемых компаний говорит, что во втором туре у Зеленского двукратный перевес. Этот перевес невозможно исправить дебатами», — считает Раимов.

При этом он считает, на дебаты могут не прийти как Зеленский, так и Порошенко.

«Может не прийти как один, так и второй… Может не прийти и президент. Допустим в последний момент что-то произойдет на фронте или какие-то внутренние истории и президент будет занят другими вещами. Скажет: «Не до этого». Также и господин Зеленский может не принять участие. Сейчас дебаты — это шоу. Никакого существенного электорального веса они не несут. Мало кто говорит, что Зеленский будет дискутировать с Порошенко о судьбе родины. Зеленский сам говорит, что он будет задавать вопросы. Это хорошая тактика просто спрашивать у президента за последние пять лет его каденции. Сами дебаты могут сыграть в негатив не Зеленскому, а президенту», — добавил Раимов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук и глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявили, что официальныедебатыкандидатов в президенты Зеленского и Порошенко состоятся 19 апреля в студии Общественного телевидения.

По словам Слипачук, закон «О выборах президента» предусматривает, что дебаты между кандидатами на пост президента Украины проводятся на Общественном телевидении за счет средств государственного бюджета. Ни ЦИК, ни кандидаты в президенты не имеют права менять законодательство. Она сообщила, что ЦИК не будет против, если после официальных дебатов кандидаты в президенты захотят провести встречу в формате ток-шоу или дебатов в другом месте. Но эти встречи должны проходить за счет их избирательных фондов.