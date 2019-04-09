Ереван, 9 апреля, 2019, 18:28 — ИА Регнум. «Министр обороны [Армении] не только заявил, что нужно нарастить штурмовые силы, но и то, что мы уже это делаем. В том числе в смысле вооружений, военной техники», — заявил сегодня, 9 апреля, в парламенте замминистра обороны Армении Габриел Балаян.

Mil.am Министерство обороны Армении

Он отметил, что Армения в состоянии принудить противника к миру, и заявление министра обороны нацелено было на это.

«Надо осознать, что мир никто не преподнес Армении на блюдечке. Мы вынудили противника к миру, относительному затишью. И если противник вновь попробует распоясаться, мы вновь вынудим его к миру. А средства для этого есть самые разные», — сказал он.

Комментируя заявление минобороны Азербайджана, в котором слова армянского министра названы террором, Балаян сказал: «Мир знает, в какой мере отличаются их заявления и дела. Террор имеет четкие определения как в международном праве, так и законодательстве Армении, а также международных документах, к которым присоединились Армения и Азербайджан. Сопредседатели также представляют страны — подписанты этих договоров. И в этих рамках никто не может расценить заявление министра обороны как террор. Может, наши коллеги не знакомы с этими документами и делают заявления просто умозрительные заявления», сказал он.