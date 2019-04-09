Калуга, 9 апреля, 2019, 19:28 — ИА Регнум. Калугу посетила делегация города-побратима Зуля. 9 апреля прошёл ряд мероприятий, посвящённых предстоящему 50-летнему юбилею побратимских отношений. Открылась выставка «Архивные документы о сотрудничестве Калуги и Зуля», подготовленная сотрудниками Государственного архива документов новейшей истории Калужской области.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калугу посетила делегация города-побратима Зуля

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, выставку посетили глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, председатель общества германо-российской дружбы в Тюрингии Мартин Куммер, начальник управления по делам архивов Калужской области Майя Добычина и члены немецкой делегации.

Среди экспонатов выставки — документы, газеты, книги, фотографии, вымпелы, значки и открытки, посвящённые «Поездам дружбы», сотрудничеству газет «Знамя» и «Свободное слово», социалистическому соревнованию завода КЭМЗ и немецких предприятий.

Многие экспонаты были предоставлены руководителем Калужского областного совета ветеранов Алексеем Ивашуровым.

«На выставке представлены уникальные экспонаты, посвященные в том числе и дружбе между трудовыми коллективами, образовательными учреждениями и газетами наших городов, многие экспонаты повествуют о зарождении дружбы и установлении побратимских отношений между Калугой и Зулем, — поделился впечатлениями Александр Иванов. — Я искренне благодарю сотрудников государственного архива за проделанную работу по подготовке выставки, дружеские отношения Калуги и Зуля стали неотъемлемой частью истории нашего города, замечательно что их изучению уделяется такое большое внимание. Выставка фактически даёт старт циклу мероприятий, посвящённому 50-летию наших побратимских отношений».

Председатель общества германо-российской дружбы в Тюрингии Мартин Куммер в свою очередь также поблагодарил организаторов выставки и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве Калуги и Зуля.

«Уверен, что спустя пятьдесят лет наши потомки будут также отмечать столетие побратимских отношений Калуги и Зуля», — заявил Мартин Куммер.

В тот же день в Калуге прошла международная конференция «Новые перспективы для германо-российского сотрудничества городов-побратимов», организованная калужским филиалом РАНХиГС и Обществом германо-российской дружбы в Тюрингии.

В конференции приняли участие глава городского самоуправления Александр Иванов, директор калужского филиала Академии народного хозяйства и государственной службы Павел Самылов, члены немецкой делегации, студенты и преподаватели РАНХиГС. В ходе конференции были затронуты вопросы 50-летия побратимских отношений Калуги и Зуля, рассмотрен опыт реализации городами-побратимами социальных проектов и программа развития двусторонних отношений до 2030 года.

«Можно с уверенностью сказать, что дружба между нашими городами прошла проверку временем, — подчеркнул Александр Иванов. — Сменялись эпохи, произошла трансформация наших стран, менялось законодательство, менялись руководители городов и депутатский корпус, но дружба между городами сохранилась и стала крепче».

Глава городского самоуправления Калуги отметил, что в условиях активного расширения сотрудничества наших городов, актуальным направлением взаимодействия является развитие народной дипломатии: реализация культурных и образовательных программ, обмен школьными делегациями, организация фотовыставок и музыкальных фестивалей.

«В ходе нашего визита в Германию в ноябре 2018 года был определён вектор нашего дальнейшего сотрудничества, — рассказал Александр Иванов. — В июне Калугу посетят ученики муниципальной гимназии города Зуль, в сентябре состоится ответный визит наших школьников. Также в Зуле будут представлены экспонаты фотовыставки «Калуга глазами молодёжи», инициаторами создания которой были члены Молодёжной палаты при Городской думе Калуги».

По словам главы городского самоуправления, руководителей Калуги интересует и практический опыт немецких коллег в сфере утилизации отходов и организации работы общественного транспорта.

Также в ходе конференции было подписано соглашение о сотрудничестве между калужским филиалом РАНХиГС и Обществом германо-российской дружбы в Тюрингии.