Москва, 9 апреля, 2019, 19:35 — ИА Регнум. Положительное сальдо счёта текущих операций платёжного баланса РФ — разница между экспортом и импортом, а также доходами, полученными и уплаченными резидентами России — в первом квартале 2019 года выросло более чем на 9% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. Такие данные приведены на официальном сайте Центрального банка (ЦБ) России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По предварительной оценке регулятора, в январе-марте 2019 года положительное сальдо текущих операций платёжного баланса РФ увеличилось до 32,8 млрд долларов США. В первом квартале 2018 года этот показатель составлял 30 млрд долларов. Главным фактором подобной динамики стало сокращение объёмов импорта.

При этом сальдо финансовых операций частного сектора в первом квартале 2019 года ЦБ РФ оценил в объёме 25,2 млрд долларов, что на 7,1 млрд долларов выше показателей аналогичного периода предыдущего года. Международные резервы в результате операций приросли на 18,6 млрд долларов, преимущественно благодаря покупке валюты внутри России, а также за счёт поступления средств от размещения суверенных ценных бумаг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за март 2019 года объём международных резервов России вырос на 5 млрд долларов и достиг 487,8 млрд долларов.