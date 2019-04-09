Минск, 9 апреля, 2019, 18:22 — ИА Регнум. Бурная реакция СМИ по поводу заявлений президента Белоруссии о перспективах победы Петра Порошенко на выборах президента Украины не имеет ничего общего с действительностью, заявил 9 апреля белорусский лидер Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Петр Порошенко

Об этом сообщает информагентство БелТА.

По словам Александра Лукашенко, на Украине распределение власти во многом зависит от итогов парламентских выборов, поэтому о победе какого-то кандидата говорить преждевременно.

«Всё решится на парламентских выборах, а там будет разброс большой. Нет, гвалт устроили!» — сказал Лукашенко.

Кроме того, президент Белоруссии подчеркнул, что не является сторонником ни одного из кандидатов в президенты Украины.

«Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг», — отреагировал Лукашенко на сообщения СМИ о том, что он якобы желает победы Порошенко.