Рим, 9 апреля, 2019, 18:19 — ИА Регнум. Если США введут пошлины против тех видов продовольствия из ЕС, которые фигурируют в проекте решения, Италия, по оценкам экспертов, рискует потерять 10% своего экспорта в этой сфере, передает Il Primato Italiano во вторник, 9 апреля.

Флорис ван Схотен. Мясной пирог, хлеб, масло, сыр и оливки со стеклянной посудой

Объем поставок итальянского вина на рынок США оценивается в 1,5 млрд евро в год, оливкового масла — 436 млн евро, сыров — 273 млн евро. Экспорт в США (4,2 млрд евро) составляет 10% всего «продовольственного» экспорта Италии (42,4 млрд евро).

Введение пошлин может привести к «лавинообразному» эффекту как для экономики, так и для отношений двух стран, отметил глава итальянской сельскохозяйственной ассоциации Этторе Прандини.

США занимают третье место в списке импортеров итальянских продовольственных товаров сразу после Германии и Франции.