Пхеньян, 9 апреля, 2019, 18:18 — ИА Регнум. Северная Корея ведет строительство новой подводной лодки. Ее водоизмещение будет около 3000 тонн. Она будет вооружена баллистическими ракетами. Об этом пишет издание The Chosun Ilbo.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

По имеющейся информации, КНДР уже имеет на вооружении подводную лодку водоизмещением 2000 тонн. Данная лодка способна нести одну баллистическую ракету.

Новая лодка, по оценке специалистов, будет оснащена тремя-четырьмя баллистическими ракетами. Создание этой лодки резко увеличит стратегический ударный потенциал Северной Кореи, т. к. запуск ракет будет очень сложно обнаружить. Детали, необходимые для создания подобной субмарины, были замечены в северокорейском порту Синпо.

Предполагается, что новая подлодка, вооруженная новейшими баллистическими ракетами с дальностью полета более 2000 километров, сможет выйти в Тихий океан и нанести удар по военным базам США на Гуаме или Гавайях.

В ходе недавних слушаний в сенатском подкомитете по вооруженным силам генерал Терренс О'Шонесси, командующий Северным командованием США, сказал, что развертывание Северной Кореей межконтинентальных баллистических ракет «неизбежно», и почти наверняка они предназначены для удара по материковой части США.