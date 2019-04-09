Триполи, 9 апреля, 2019, 18:18 — ИА Регнум. Спецпосланник ООН по Ливии Гасан Саламе всё ещё надеется провести «национальную конференцию» в Ливии, 9 апреля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

«Я буду делать всё, что в моих силах, чтобы провести национальную конференцию в Ливии, и как можно скорее», — заявил Саламе.

«Национальная конференция» под эгидой ООН была запланирована в Ливии с 14 по 16 апреля, однако её проведение в срок оказалось невозможным из-за боевых действий.

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